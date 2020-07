I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Patuanelli, futuro Paese passa da digitalizzazione e sostenibilità - "Abbiamo il dovere di disegnare il nostro Paese al 2030, in una prospettiva di 10 anni, segnando e decidendo le tappe che ci porteranno a raggiungere gli obiettivi più ambiziosi. Oggi ragionare al 2021 non basta più, serve uno sforzo maggiore che coinvolga diverse generazioni e abbracci tematiche che nel futuro prossimo sono destinate a intersecarsi: dalla centralità della transizione tecnologica ed energetica alla decarbonizzazione, passando per la digitalizzazione, il mondo 4.0 e le tecnologie di frontiera". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, al webinar organizzato dal network PwC Italy "Italia 2021, Competenze per riavviare il futuro". (Rin)