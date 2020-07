I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: ministro Sanità, crisi economica rende impossibile una nuova serrata totale - Mentre una seconda ondata di coronavirus in autunno è altamente probabile, una seconda serrata totale sarebbe impossibile da sostenere per la Tunisia. Lo ha detto il ministro della Salute, Abdelatif Mekki, in un intervento sull’emittente “Al Watania TV”: "Una seconda ondata è quasi certa per il prossimo autunno in Tunisia. Sarà più potente, perché si terrà durante la stagione dell'influenza". Tuttavia, vista la situazione economica, per il paese è impossibile decretare un nuovo contenimento totale. Riferendosi all'attuale situazione epidemiologica, Mekki ha messo in guardia dai rischi di nuovi focolai nonostante i numeri siano notevolmente diminuiti. Lo scorso 5 luglio sono stati confermati 11 nuovi contagi da persone provenienti dall’estero. Il numero totale dei contagi da inizio pandemia è di 1.199. (segue) (Res)