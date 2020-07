I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: riserve estere nette aumentate a 38,20 miliardi di dollari a fine di giugno - Le riserve nette in valuta estera dell'Egitto sono aumentate del 6 per cento alla fine di giugno, invertendo una tendenza al ribasso causata dalla serrata anti-coronavirus in vigore da metà marzo. Secondo i dati della Banca centrale egiziana, le riserve sono salite a 38,20 miliardi di dollari alla fine di giugno da 36 miliardi di dollari registrati alla fine di maggio, dopo tre mesi consecutivi di calo. Le riserve potrebbero continuare ad aumentare a luglio grazie alla ripresa dei voli internazionali e la riapertura delle strutture turistiche. Il governo dell’Egitto, infatti, ha riaperto il traffico aerei ai voli internazionali verso tre governatorati: Mar Rosso, Sinai del Sud e Matrouh. Gli aeroporti di Sharm el Sheik e Hurghada hanno ricevuto finora 19 voli da Ucraina, Bielorussia e Svizzera accogliendo 3.000 turisti in totale. (segue) (Res)