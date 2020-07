I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: nuovo pressing Onu e Usa per la riapertura dei pozzi di petrolio - Nuovi segnali sembrano indicare un’imminente riapertura dei pozzi di petrolio in Libia. L’ambasciata degli Stati Uniti in Libia, la rappresentanza diplomatica dell'Unione europea, la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), la National Oil corporation (Noc, la compagnia energetica libica di Tripoli) hanno diffuso delle importanti comunicazioni al riguardo, dopo la riunione del "gruppo di lavoro economico" del Comitato internazionale di controllo sulla Libia avvenuta ieri, 6 luglio. All’incontro, avvenuto alla presenza dell’inviata Onu “ad interim” Stephanie Williams e del presidente della Noc, Mustafa Sanallah, hanno partecipato rappresentanti di Stati Uniti, Egitto, Unione Europea, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svizzera, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito, nonché l'Unione africana e la Lega degli Stati arabi. Nel testo si legge che il gruppo creato dopo la Conferenza di Berlino sulla Libia sostiene gli sforzi della Noc "mentre sta rimuovendo lo stato di forza maggiore". (segue) (Res)