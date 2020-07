© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: media Gna, "raid aereo colpisce base di Al Jufra", fonti Lna negano - Un raid aereo sarebbe stato condotto oggi su un obiettivo vicino alla base aerea di Al Jufra, nella parte centrale della Libia, controllata dalle forze del generale Khalifa Haftar. Lo riferisce l'emittente televisiva "Libya al Ahrar" con sede in Turchia e vicina al Governo di accordo nazionale libico (Gna). Secondo questa fonte, il raid ha colpito la zona di Sukna che si trova vicino a Jufra distruggendo un sistema di difesa aerea Pantsir di fabbricazione russa. Altre fonti locali parlano anche della morte di tre uomini del personale della compagnia russa Wagner e di altri sette feriti tra le persone che si trovavano vicino al Pantsir. Fonti dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), intanto, hanno negato la notizia attraverso i canali dell'emittente panaraba "Al Arabiya" con sede a Dubai e di proprietà saudita. Il ministero della Difesa nel Governo di accordo nazionale della Libia aveva promesso ieri una “risposta adeguata e proporzionata” ai raid a opera di “aerei non identificati” avvenuti la mattina di sabato 4 luglio contro la base aerea di Al Watiya, circa 130 chilometri a ovest di Tripoli, controllata dalle forze alleate al Gna. L’origine dei velivoli che hanno colpito e distrutto i sistemi di difesa aerea “Hawk” e di disturbo elettronico “Koral” in fase di dispiegamento da parte delle forze turche ad Al Watiya non è ancora stata chiarita. La Turchia ha indicato proprio ieri la base aerea di Al Jufra come nuovo obiettivo militare. Secondo la direzione per le comunicazioni della presidenza turca, la base è stata designata come nuovo obiettivo militare insieme alla città di Sirte dopo la pulizia di Tripoli e dintorni dagli elementi golpisti di Haftar dalla forze del Governo di accordo nazionale". A giugno, il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha definito la base di Al Jufra e a città di Sirte come "linee rosse" la cui violazione potrebbe condurre Il Cairo a intervenire militarmente in Libia. (Res)