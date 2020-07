© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: legge sicurezza, polizia raccoglie campioni di Dna dai manifestanti arrestati - La polizia di Hong Kong ha raccolto campioni di Dna e perquisito le case dei primi manifestanti arrestati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale entrata in vigore la scorsa settimana. La polizia locale ha effettuato i primi arresti la scorsa settimana portando in custodia dieci manifestanti: sei uomini e quattro donne, dai 15 ai 67 anni, sono stati arrestati con l'accusa di atti di incitamento o di sostegno alla sovversione o alla secessione. Il quotidiano "The Straits Times" riferisce che, secondo gli avvocati che rappresentano i manifestanti, almeno sei di loro possedevano opuscoli e striscioni a favore della democrazia e dell'indipendenza dell'ex colonia britannica. Janet Pang, avvocato di alcuni di essi, ritiene che sia la prima volta che vengono raccolti dati genetici da manifestanti arrestati per reati minori. "È inutile, invadente e sproporzionato. Non so perché hanno dovuto prelevare campioni di Dna. Non sappiamo che tipo di database stanno cercando di costruire e che potrebbe essere inviato al governo centrale di Pechino", ha affermato Pang. L'avvocato ha spiegato che la polizia di Hong Kong ha l'autorità di raccogliere campioni di Dna da oltre un decennio, ma in genere l'ha utilizzata solo in casi di aggressione o traffico di droga. I pochi manifestanti che avevano subito prelievi di campioni di Dna dalla polizia erano stati accusati di reati più gravi tra cui il possesso di armi e il tentativo di incendio doloso, ha aggiunto. (segue) (Res)