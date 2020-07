© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: coronavirus, nove nuovi casi mettono in allerta su nuovo focolaio - Il Centro per la protezione della salute di Hong Kong (Chp) ha riferito di nove contagi da Covid-19, avvertendo che una nuova ondata epidemica è in corso in città. Lo riferisce la stampa locale, che spiega che a questi ultimi casi si aggiungono a cinque contagi "importati", tra cui quelli di tre persone provenienti dalle Filippine e due che sono arrivate dal Pakistan. Secondo i funzionari, la situazione a Hong Kong è cambiata rapidamente dalla scorsa settimana e si è verificato di nuovo un "focolaio nella comunità", che ha coinvolto clienti e lavoratori di numerosi ristoranti e una persona anziana che vive in una casa di cura. Le autorità hanno affermato che non sono tracciati cinque nuovi casi, tra cui un dipendente dell'Autorità ospedaliera che aveva visitato Disneyland. Tra i nuovi casi figura anche una donna di 85 anni che vive in una casa di riposo per anziani a Tsz Wan Shan. I funzionari hanno riferito che il personale sanitario ha visitato il centro, dove ha scoperto che molti contatti stretti dovevano essere trasferiti in un centro di quarantena. (segue) (Res)