- Nepal: crisi Partito comunista, dirigenti incontrano ambasciatore cinese - L’ambasciatore cinese a Katmandu, Hou Yanqi, ha incontrato oggi Jhala Nath Khanal, dirigente del Partito comunista del Nepal (Ncp) ed ex primo ministro, due giorni dopo l’incontro con un altro esponente di spicco del partito, Madhav Kumar Nepal. I due colloqui sono in primo piano sulla stampa nepalese, in un momento in cui il partito di governo, diviso tra la fazione del premier Khadga Prasad Sharma Oli e quella di Pushpa Kamal Dahal, rischia la scissione. A ciò si aggiunge un altro incontro, il 3 luglio, tra la rappresentante di Pechino e la presidente della Repubblica, Bidhya Devi Bhandari, anche lei dell’Ncp e a sua volta bersaglio di critiche per la recente decisione di prorogare, su raccomandazione dell’esecutivo, la sessione parlamentare in corso, dedicata al bilancio, la cui chiusura era prevista per il 2 luglio. (segue) (Res)