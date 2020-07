© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia: governo impone Iva del 10 per cento ai colossi del web - L’Indonesia applicherà una imposta sul valore aggiunto del 10 per cento ai prodotti e ai servizi commercializzati da colossi tecnologici come Amazon, Netflix, Spotify e Google a partire da oggi, 7 luglio. Lo riferisce la stampa indonesiana, secondo cui la decisione riflette i mutati orientamenti di spesa dei cittadini indonesiani nel contesto di distanziamento sociale e isolamento domestico comportato dalla pandemia di coronavirus. Hestu Yoga Saksama, portavoce dell’autorità fiscale indonesiana, ha spiegato che saranno soggette all'iva le società non residenti che vendono prodotti e servizi digitali nel paese generandovi un fatturato annuo superiore a 600 milioni di rupie (41.667 dollari), o che generino un traffico annuo di almeno 12 mila utenti. (Res)