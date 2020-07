I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Coronavirus: dopo 100 giorni e 511 ospiti, chiude il Covid-hotel Michelangelo di Milano - Chiude dopo cento giorni l'hotel Michelangelo, la struttura di piazza Luigi di Savoia, a un passo dalla stazione centrale di Milano, che nella fase più critica dell'emergenza sanitaria, il 30 marzo, ha aperto le sue porte a chi aveva bisogno di un luogo sicuro dove trascorrere la quarantena: pazienti dimessi dagli ospedali e ancora positivi al tampone, asintomatici e contatti stretti di persone contagiate. Sono 511 le persone complessivamente ospitate nella struttura (in media gli ospiti sono stati 120, con un picco di 200 presenze giornaliere tra metà aprile e metà maggio), oltre la metà dimessi dagli ospedali, 120 provenienti da comunità e 76 esponenti delle forze dell'ordine. Gli ospiti, per lo più uomini (quasi il 70 per cento) e con un'età media di 42 anni, hanno soggiornato nella struttura in media 28 giorni, ma alcuni di loro hanno atteso nell'hotel il doppio tampone negativo per oltre due mesi. Oggi gli ospiti del Michelangelo sono 33 ed entro il 15 luglio verranno trasferiti nel presidio sanitario allestito dalla Croce Rossa Italiana nella struttura di accoglienza collettiva del Comando Aeroporto di Linate dell'Aeronautica Militare, messa a disposizione dal ministero della Difesa, che garantisce fino a settembre 51 posti per quarantena, 16 dei quali ieri sera erano occupati. (segue) (Rem)