I fatti del giorno - Milano (2)

- - Corruzione: tangenti metro Milano, da cinque arrestati richiesta scarcerazione al Riesame - Cinque arrestati, finiti in carcere lo scorso 23 giugno nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sul presunto giro di tangenti riguardanti almeno otto gare d'appalto truccate per lavori della metropolitana di Milano, hanno fatto istanza al Tribunale del Riesame per ottenere la scarcerazione. A presentare il ricorso sono stati Stefano Crippa, dipendente (sospeso) di Atm e collaboratore del responsabile (sospeso) Paolo Bellini considerato il "dominus" del sistema, Domenico Benedetto e Sergio Vitale, rispettivamente responsabile commerciale e amministratore della Ivm, società che eseguiva lavori in subappalto dalle imprese aggiudicatrici delle gare indette Atm e di cui sarebbe stato "socio occulto" Bellini, Federico Carpita e Paolo Alberti, rispettivamente ex sales manager ed engineering manager (sospeso) di Alstom Ferroviaria. Da quanto si è saputo al momento, solo per due dei cinque ricorsi è stata fissata la data (venerdì 10 luglio) per discussione davanti ai giudici del riesame ma quel giorno potrebbero essere celebrate anche le altre restanti tre udienze. (segue) (Rem)