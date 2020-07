I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Fase 3: Coima lancia primo fondo italiano per rigenerazione urbana, target di oltre un miliardo - Coima Sgr avvia l'operatività di "Coima Esg City Impact Fund", il primo fondo italiano di investimento chiuso con obiettivi misurabili di impatto Esg (environmental, social & governance) che investirà in rigenerazione sostenibile del territorio a livello nazionale. Il collocamento ufficiale del fondo da parte della società, attiva nella gestione patrimoniale di fondi di investimento immobiliare per conto di investitori istituzionali, segue una prima fase di raccolta già completata per circa 400 milioni di euro con Cassa forense, Cassa nazionale dottori commercialisti e Inarcassa in qualità di investitori cornerstone che hanno identificato l'iniziativa come strategica per veicolare investimenti nell'economia reale del Paese. La potenzialità di investimento del fondo è dunque già superiore a 1,5 miliardi, con una pipeline già identificata di oltre un miliardo. Attraverso una raccolta progressiva e successivi aumenti di capitale durante il periodo di vita del fondo (20 anni), Coima Esg City Impact Fund - spiega una nota - "si pone l'obiettivo di raggiungere una raccolta di oltre un miliardo con la capacità di sviluppare oltre 4 miliardi di investimenti con impatto Esg sul territorio e sull'economia reale. Da un punto di vista finanziario il fondo ha come obiettivo un tasso di rendimento (Irr) superiore al 10 per cento nella fase di sviluppo e un dividendo stabilizzato oltre il 5 per cento nella fase a reddito". (segue) (Rem)