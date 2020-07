Grecia: presidente Sakellaropoulou, prossimo Consiglio europeo trovi accordo su Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo, in programma la prossima settimana a Bruxelles, deve trovare un accordo sul Recovery Fund per assicurare la ripresa economica nell'Ue dopo la pandemia del Covid-19. E' l'auspicio espresso dalla presidente greca Katerina Sakellaropoulou dopo l'incontro di oggi con il primo ministro Kyriakos Mitsotakis. "Spero che tale questione venga risolta nel prossimo Consiglio europeo", ha dichiarato Sakellaropoulou citata dal quotidiano "Kathimerini". "Credo che sia arrivato il momento per sforzi congiunti e solidarietà al fine di ripartire con la nuova fase, che prima di tutto riguarda l'economia", ha osservato Sakellaropoulou secondo cui c'è "un'opportunità" per il governo e per il sistema politico di "trovare terreno comune nella ristrutturazione del modello di produzione del paese". "La nuova generazione, così duramente colpita dalla crisi finanziaria, ha il diritto di sperare in un futuro migliore", ha dichiarato la presidente greca.(Gra)