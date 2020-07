Milano: sparatoria in piazza Gasparri, una condanna per tentato omicidio e un'assoluzione per legittima difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una condanna per tentato omicidio e un'assoluzione per legittima difesa per lo stesso reato. Si è concluso così ieri il processo con rito abbreviato con al centro la sparatoria avvenuta l'11 settembre 2018 in piazza Gasparri, quartiere Comasina a Milano, che, dopo sei mesi di indagini, aveva portato i carabinieri ad arrestare i due pregiudicati coinvolti: Peter Mangani, di 45 anni, e Claudio Privitera, di 36 anni. Il gup Giulio Fanales ha condannato per tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco comune Mangani, difeso dal legale Domenico Russo, a 9 anni e 4 mesi, mentre ha assolto dalla prima accusa il co-imputato Privitera, difeso dal legale Samanta Barbaglia, al quale ha inflitto però un anno e 4 mesi di carcere, pena sospesa, per la detenzione illegale del revolver con la matrice abrasa con cui aveva risposto al fuoco (assolto anche dall'accusa di ricettazione). Lunedì sera dopo la sentenza, Privitera è uscito dal carcere nel quale si trovava dal 5 marzo, giorno dell'esecuzione delle misura cautelare disposta dal gip. Durante la requisitoria il pm Roberto Fontana aveva chiesto di condannare entrambi alla pena di sei anni di reclusione. (segue) (Rem)