Milano: sparatoria in piazza Gasparri, una condanna per tentato omicidio e un'assoluzione per legittima difesa (2)

- Secondo le indagini dei militari della II sezione del nucleo investigativo di via della Moscova, la violenza in piazza Gasparri era iniziata alle 10.20 dell'11 settembre di due anni fa, quando Mangani aveva sferrato una coltellata al fianco sinistro di Privitera al culmine di un diverbio scoppiato davanti a un bar della zona e proseguito nel cortile di una vicina scuola dove in quei giorni erano in corso lavori di ristrutturazione. Una ferita poi giudicata guaribile in 5 giorni e che inizialmente Privitera aveva giustificato dicendo di essersi infilzato con la punta dell'ombrello cadendo da una scala in casa. Subito dopo l'aggressore e il ferito si erano allontanati rispettivamente in sella a uno scooter e a una bicicletta, per poi fare ritorno dopo circa mezz'ora. Alle 10.57 è avvenuto il secondo episodio: Mangani ha parcheggiato il suo scooter nero all'inizio di piazza Gasparri e ha raggiunto a piedi i tavolini in cui era seduto il rivale, contro il quale ha esploso 12 colpi con una calibro 7x65. Privitera ha risposto immediatamente al fuoco usando una pistola a tamburo. In quella circostanza - per il gip - nessuno era rimasto ferito "per via di un mero caso, dal momento che i proiettili intercettavano due automobili e una moto parcheggiate nelle adiacenze dell'esercizio commerciale". (Rem)