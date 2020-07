Rifiuti: Palozzi (Cambiamo), a Roma imbarazzante immobilismo Raggi, Ama nel caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi, commenta la situazione dei rifiuti nella Capitale e le vicende che riguardano l'azienda capitolina Ama. "Ormai non ci sono più parole per descrivere quello che sta accadendo in Ama, azienda nel caos, senza bilanci approvati e senza una programmazione efficiente ed efficace - spiega Palozzi in una nota -. L'amministratore unico Zaghis sta decidendo di non decidere facendo sprofondare nelle sabbie mobili una delle municipalizzate più importanti di Roma. Il tutto di fronte al colpevole e imbarazzante immobilismo istituzionale della sindaca Virginia Raggi che, anziché intervenire in maniera decisa e immediata, continua a nascondere la polvere sotto il tappeto. In questo contesto dunque - conclude Palozzi - torniamo a chiedere le dimissioni di Zaghis mentre al Campidoglio grillino chiediamo di adottare provvedimenti che ridiano linfa vera all'azione e al rilancio di Ama".​ (Com)