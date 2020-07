Ambiente: Gruppo Cap recupera sabbie di scarto della depurazione per impiegarle nei suoi cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fanghi che producono biometano ed eco-fertilizzanti, acqua depurata per irrigare i campi e pulire le strade cittadine, e adesso anche la sabbia di scarto, recuperata per essere reimpiegata nei cantieri. È uno dei progetti di economia circolare sviluppati da Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, che consentono di recuperare i materiali di scarto dei suoi processi produttivi per reimpiegarli come preziose materie prime. “Il nostro ambizioso benchmark, definito nel Piano di Sostenibilità, è recuperare in nome della circolarità della produzione la maggior quantità possibile di energia e materiali, per arrivare a ridurre del 40 per cento le emissioni di Co2 entro il 2033, afferma Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap. Le acque reflue rappresentano un prezioso patrimonio, da cui si possono estrarre materiali come cellulosa, biogas e biometano, fosforo e azoto, da reimpiegare nei settori industriali più avanzati. Da tempo pensavamo a una seconda vita anche per le sabbie, che in grande quantità si ritrovano nelle acque di scarto. La cultura della sostenibilità passa anche da un granello di sabbia”. (segue) (com)