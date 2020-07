Bolivia: Morales, "illegale e incostituzionale" l'accusa di istigazione al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha definito "illegale e incostituzionale" la decisione della procura di formalizzare l'accusa di terrorismo ai suoi danni. "In maniera illegale e incostituzionale, la procura di la Paz pretende di denunciarmi per terrorismo sulla base di un audio alterato e senza notificazione, una prova ulteriore della sistematica persecuzione politica del governo di fatto", ha scritto Morales in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il fascicolo è quello istruito sulla registrazione di una telefonata nella quale una voce attribuita a Morales avrebbe dato ordini per scatenare azioni violente durante le proteste seguite all'annullamento delle elezioni presidenziali, lo scorso autunno. La procura di La Paz, che da tempo indagava sui fatti, basa l'accusa sul fatto che "esiste un'alta probabilità di identificazione della voce del signor Evo Morales Ayma". "Presto tornerà la democrazia e lo stato di diritto in Bolivia", ha concluso Morales rimandando alle elezioni presidenziali di settembre, con cui si spera di chiudere la crisi politica aperta a fine 2019. (segue) (Brb)