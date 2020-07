Bolivia: Morales, "illegale e incostituzionale" l'accusa di istigazione al terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intero fascicolo si regge sulle accuse formulate in prima istanza dal ministro dell'Interno, Arturo Murillo, che provvedeva a diffondere l'audio della conversazione con il leader "cocoalero" Faustino Yucra Yarwi, successivamente arrestato per "fabbricazione illecita di esplosivi" e "associazione a delinquere". Nel corso della conversazione in possesso della giustizia, la voce attribuita a Morales incita Yucra a "dare battaglia dura ai fascisti e razzisti" ritenuti responsabili del "colpo di stato" che ha portato Anez al potere. "È l'ora del combattimento", aggiunge la voce ordinando al dirigente di organizzare blocchi per fare in modo "che non entri cibo nelle città". È inoltre necessario, prosegue l'individuo presentato come Morales, che la gente "non si stanchi, non abbandoni la lotta". E per questo è necessario organizzare piccoli gruppi che "ruotano ogni 24 ore". Parole che per Murillo rendono Morales responsabile di "terrorismo". Non essendo più presidente, ha sostenuto Murillo, Morales non gode più delle immunità istituzionali e può essere per questo messo sotto processo dalla giustizia interna ordinaria. (segue) (Brb)