Bolivia: Morales, "illegale e incostituzionale" l'accusa di istigazione al terrorismo (3)

- La denuncia della giustizia boliviana nei confronti del leader del Movimiento al Socialismo (Mas) si inserisce in un controverso contesto politico ed istituzionale che vede il governo di transizione guidato dal presidente ad interim Jeanine Anez amministrare il paese in vista delle prossime elezioni generali del 6 settembre, dove la stessa Anez si presenta come candidata. Le elezioni generali si celebreranno grazie ad un accordo raggiunto in parlamento tra tutte le forze politiche, compreso il Mas dell'ex presidente Morales. Il provvedimento è passato nonostante le obiezioni di Anez, che nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus, aveva chiesto rimandare l'apertura delle urne a un periodo in cui la salute degli elettori non potesse essere messa a rischio dall'incedere dell'epidemia. (segue) (Brb)