Bolivia: Morales, "illegale e incostituzionale" l'accusa di istigazione al terrorismo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa presidente Anez ha di fatto chiesto ai candidati di assumersi la responsabilità di averla "forzata" a convocare elezioni nel contesto della pandemia del coronavirus. "Chiedo a Evo Morales, Luis Arce Catacora e Carlos Mesa di assumersi coraggiosamente le proprie responsabilità per avere richiesto con tanta insistenza che si tenessero le elezioni nel mezzo di una pandemia. So che in questo momento le famiglie non pensano alle elezioni, alla politica o alla campagna elettorale, le famiglie, oltre ad essere preoccupate per la salute, sono preoccupate per la mancanza di reddito dovuta alla mancanza di lavoro e occupazione", ha detto Anez. (segue) (Brb)