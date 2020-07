Speciale infrastrutture: Iannetti (Ericsson) spiega a "Nova" perché l'Europa può farcela da sola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibile estromissione delle aziende cinesi dalla rete 5G nel Regno Unito ha nuovamente animato il dibattito sul settore delle telecomunicazioni in Europa. In tanti si interrogano sulle reali potenzialità per il Vecchio Continente di dotarsi di reti infrastrutturali di telecomunicazioni all'avanguardia anche senza l'assistenza di Huawei e Zte, le principali aziende cinesi del settore. Gli Stati Uniti su questo tema hanno da tempo avviato una campagna mediatica – e non solo – per fare pressione sui partner europei, invitandoli a bandire le aziende cinesi per non mettere a rischio la loro sicurezza nazionale. La domanda che ci si pone tuttavia è se l'Europa sia effettivamente in grado di agire in autonomia, ovvero senza includere per forza Huawei e Zte nella partita del 5G. Emanuele Iannetti, amministratore delegato di Ericsson in Italia e responsabile dell'area Sud est Mediterraneo, interpellato da "Agenzia Nova", si è detto assolutamente certo di questa potenziale "indipendenza" europea nel settore. "È banalmente un mito che l'implementazione del 5G verrebbe pesantemente rallentata se fornitori non europei non fossero coinvolti. Se guardiamo ai Paesi più avanzati per quanto riguarda il 5G, dal punto di vista tecnologico, molti di loro, come Australia, Giappone o Stati Uniti, hanno deciso di svilupparlo con partner occidentali. L'Europa è da sempre la culla delle telecomunicazioni. In Europa è nata la telefonia fissa e successivamente sono stati sviluppati i moderni sistemi di telefonia mobile e lo stesso vale per il 5G, visto che Ericsson sta guidando lo sviluppo e l'implementazione della nuova tecnologia in tutto il mondo", ha detto Iannetti. "Uno studio recente di Bird&Bird certifica che in Europa si fa ricerca di qualità, infatti è nel Vecchio Continente che nasce il 26,8 per cento di tutti i brevetti essenziali per il 5G e tra le aziende che maggiormente stanno contribuendo Ericsson è al primo posto con il 15,8 per cento di tutte le Standard Essentials Patents (SEPs)", ha aggiunto. (Les)