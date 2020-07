Speciale scuola: Piemonte, scuola dell'infanzia di Cremolino, Regione chiederà una deroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione è in prima linea per mantenere attivi i servizi scolastici su tutto il territorio regionale, in particolare nelle aree montane e in quelle a rischio desertificazione. Non possiamo soltanto guardare ai numeri, occorre garantire anche la qualità della scuola, per troppo tempo messa in secondo piano". Lo ha ricordato l’assessore all’Istruzione della Regione Piemonte, Elena Chiorino, rispondendo a un’interrogazione in Consiglio regionale in cui si chiedeva di di sapere se e come la Regione intendesse attivarsi per assicurare il mantenimento a pieno regime, per il prossimo anno scolastico, della sezione di scuola dell’infanzia di Cremolino, in provincia di Alessandria, anche in termini di organico. Chiorino ha ricordato che la programmazione regionale della rete scolastica statale, sebbene mirata a garantire la sostenibilità del sistema nel suo complesso e a evitare situazioni che ne determinino la frammentarietà, tiene conto delle reali esigenze delle realtà locali e del disagio di frequenza scolastica non solo nei comuni montani, ma anche in quei comuni collinari e di pianura con situazione di marginalità socio-economica e con popolazione fino a 5mila abitanti. Per tale ragione, ogni anno, con il Piano di dimensionamento scolastico la Giunta regionale segnala all’Ufficio Scolastico Regionale i punti di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ubicati in comuni montani e in situazione di marginalità che si prevede debbano essere mantenuti funzionanti nell’anno scolastico successivo, nonostante il numero degli alunni risulti inferiore ai parametri ministeriali. La richiesta di mantenimento in deroga è avanzata dai Comuni, che - sulla base di specifici criteri regionali - effettuano un’analisi del proprio bacino d’utenza, dell’andamento demografico e della presenza o meno di requisiti che permettano un facile accesso della popolazione studentesca al servizio scolastico per le scuole al di sotto dei parametri ministeriali, al fine di individuare quelle il cui mantenimento risulta indispensabile per la comunità locale.(Rpi)