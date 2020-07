Puglia: Emiliano, defibrillatori per garantire sport in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo sport in Puglia è fatto di grandi cose: i giochi del Mediterraneo a Taranto, i finanziamenti che abbiamo erogato a tutte le società sportive pugliesi, è fatto dal Credito sportivo che abbiamo stimolato per la costruzione di grandi impianti, ma anche di cose apparentemente più piccole, ma che piccole non sono, perché chi durante un evento sportivo ha dovuto gestire un arresto cardiaco improvviso, sa di che cosa parliamo". Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano durante la consegna dei defibrillatori ai Comuni pugliesi: "Abbiamo quindi ritenuto di acquistare 150 defibrillatori per i comuni con impianti sportivi e sotto i diecimila abitanti. Le apparecchiature sono necessarie e obbligatorie ovunque e la collaborazione tra Aress, Regione e Comuni ci consente di far fare sport in sicurezza a tutti i cittadini pugliesi. Per questo ringrazio l’assessore allo Sport Piemontese che ha organizzato questo acquisto e questa distribuzione”. (Ren)