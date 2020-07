Albania: arrestato l'ex sindaco di Vora Agim Kajmaku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex sindaco di Vora, Agim Kajmaku è stato arrestato e si trova attualmente nella sede del commissariato di Tirana. Kajmaku è stato arrestato dopo essersi presentato in un ospedale privato in gravi condizioni di salute a causa del diabete. Essendo Kajmaku ricercato da mesi, al suo arrivo l’ospedale ha chiamato la polizia. Kajmaku è ricercato in relazione all’accusa di aver dichiarato il falso in merito al suo casellario giudiziario e per aver falsificato il sigillo del sindaco su alcuni documenti ufficiali. Kajmaku, oramai ex esponente del Partito socialista, era "in fuga" dallo scorso novembre. (Alt)