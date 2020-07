Libia: nuovo pressing Onu e Usa per la riapertura dei pozzi di petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero uno della Noc ha illustrato nella riunione i passaggi tecnici per ripristinare le operazioni, prevenire l'ulteriore degrado delle infrastrutture critiche, garantire la sicurezza del personale e delle strutture della Noc e assicurare che le entrate non vengano usate in modo improprio, in collaborazione con l’Unsmil. La ripresa delle operazioni, si legge nel testo pubblicato sia dalle ambasciate Usa e Ue che dalla missione Onu, “creerà le condizioni per un'intesa comune tra i libici su un'equa distribuzione delle entrate di petrolio e gas”. La Noc, da parte sua, ha auspicato che “i paesi regionali rimuovano il blocco” ai terminal di esportazione, assicurando che l’accordo proposto “garantirà la trasparenza” e “includerà soluzioni per proteggere le strutture petrolifere e assicurarsi che non vengano mai più utilizzate come obiettivi militari o mezzi di contrattazione politica”. Una fonte libica vicina al dossier ascoltata da "Agenzia Nova", tuttavia, ha espresso prudenza. "Siamo ancora indietro. Il testo che è stato diffuso non vuole dire ci sarà subito una riapertura". (segue) (Res)