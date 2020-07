Libia: nuovo pressing Onu e Usa per la riapertura dei pozzi di petrolio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Agenzia Nova” ha appreso lo scorso 30 giugno da due diverse fonti libiche cosa prevede l’intesa annunciata solo a grandi linee dalla Noc. Si tratta in realtà di una controproposta a una richiesta precedentemente avanzata dalle forze del generale Khalifa Haftar, il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) e uomo forte della Cirenaica, e che va toccare il cuore della contesa: il conto su cui dovranno essere versati i proventi delle esportazioni petrolifere. Il nuovo piano della Noc prevede infatti l’apertura di un conto corrente in Libia “bloccato” dalla stessa compagnia petrolifera per un periodo di almeno quattro mesi. Durante questo arco temporale, le parti libiche dovrebbero trovare un accordo sulla distribuzione dei proventi fra le tre regioni storiche del paese: Fezzan (sud-ovest), Tripolitania (ovest) e Cirenaica (est). Intanto il petrolio tornerebbe a scorrere, scongiurando ulteriori danni alle infrastrutture che senza manutenzione si stanno rapidamente deteriorando. (segue) (Res)