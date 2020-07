Libia: nuovo pressing Onu e Usa per la riapertura dei pozzi di petrolio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per comprendere la situazione odierna è necessario fare un passo indietro. Con una mossa a sorpresa, il 18 gennaio scorso, lo stesso giorno della Conferenza di Berlino per la risoluzione della crisi in Libia, il generale Haftar blocca i terminal di esportazione di greggio. Ma lo fa senza sporcarsi le mani, utilizzando gli esponenti delle tribù libiche alleate, non l’Esercito. Il pretesto è quello della distribuzione dei proventi del petrolio fra le regioni della Libia, giudicata poco equa dalla Cirenaica, e il presunto finanziamento delle “milizie terroristiche” con i proventi del greggio libico. La mossa in realtà vuol essere un tentativo di spallata alla Banca centrale di Tripoli. La distribuzione delle somme derivanti dalla vendita degli idrocarburi non spetta né al Gna, né alla Noc: è infatti una prerogativa esclusiva dell’istituto tripolino guidato dal potente governatore Sadiq al Kabir, quest’ultimo inviso perfino al capo del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj. La prima richiesta di Haftar e dei suoi sponsor per la riapertura dei pozzi è quella di aprire un conto corrente all’estero dove depositare i proventi petroliferi. Una proposta giudicata però inaccettabile a Tripoli anche per una questione di sovranità nazionale. (segue) (Res)