Libia: nuovo pressing Onu e Usa per la riapertura dei pozzi di petrolio (5)

- La situazione militare sul terreno, nel frattempo, si è capovolta dallo scorso gennaio. Le forze di Haftar che assediavano Tripoli dal 4 aprile 2019 sono ora diventate a loro volta assediate a Sirte e Jufra, la nuova linea del fronte a ridosso della Cirenaica. Un ruolo predominante in questo ribaltamento lo ha giocato la Turchia: il secondo Esercito della Nato è infatti intervenuto con uomini, mercenari e assetti militari a favore delle forze del Gna, costringendo la coalizione della Cirenaica a battere in ritirata. Nel frattempo, a fine giugno, il cosiddetto “Movimento delle città e delle tribù libiche per la conversazione delle risorse petrolifere”, organizzazione guidata dalla tribù Magarba presente tra il sud della Libia e la città di Agedabia, luogo di nascita di Haftar, ha dato “mandato” all’Lna di riaprire i pozzi. Si tratta a ben vedere di un annuncio mediatico-propagandistico, teso a far passare il messaggio che sia proprio Haftar a decidere l’apertura e la chiusura dei pozzi di petrolio. La realtà sul terreno è più complessa. E’ vero che la Cirenaica ha aperto uno spiraglio alla riattivazione dei terminal di esportazione, ma è stata “costretta” a farlo dalla mutata situazione militare, dall’intervento muscolare della Turchia, dal rinnovato interventismo degli Stati Uniti, dalla prospettive di danni permanenti alle infrastrutture del paese e dalla drammatica situazione economica in cui versa la Libia. (Res)