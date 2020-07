Innovazione: Mollicone (Fd'I), sovranità digitale è la sfida dei diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sovranità digitale rappresenta la sfida del tempo dei diritti digitali, che vanno salvaguardati da fenomeni che possono degenerare come l'autoregolamentazione delle piattaforme digitali e l'utilizzo degli strumenti dell'innovazione da parte di potenze come la Cina che minacciano i nostri interessi nazionali e le nostre infrastrutture critiche. Presenteremo, anche per questo, un manifesto sulla sovranità digitale e una corrispondente legge quadro". Lo ha affermato il responsabile Innovazione di Fratelli d'Italia, deputato Federico Mollicone, nel corso delle audizioni sul libro bianco sull'intelligenza artificiale: "Fd'I fu la prima forza politica a introdurre in un atto parlamentare, approvato, il termine della sovranità digitale. la regolamentazione dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi deve garantire un bilanciamento fra le necessità economiche e tecniche e, dall'altra parte, quelle etiche. Non possiamo permettere che la tecnologia sia il fine e non il mezzo, tutelando i dati degli utenti. Il 5G, in particolare, è sì un'opportunità per lo sviluppo economico e tecnologico ma va esercitata la massima vigilanza sulla presenza di potenze extraeuropee nelle nostre reti, come avviene anche nel contesto europeo". (Ren)