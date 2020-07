Enti locali: Viminale, insediato gruppo di studio per modifica ordinamento, proposta riforma entro il 31 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di lavoro, che dovrà presentare una proposta entro il 31 dicembre 2020, è coordinato dal presidente emerito del Consiglio di Stato avvocato Alessandro Pajno e si compone di 18 membri: Antonella Manzione (consigliere di Stato); Riccardo Carpino (direttore ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari del ministero dell’Interno); Emanuela Garroni (vice capo di gabinetto vicario del ministero dell’Interno); Maria Tirone (direttore centrale per le Autonomie locali del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno); Rinieri Ferone (capo ufficio legislativo del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie); Vincenzo Antonelli (Università Cattolica del Sacro Cuore); Mario Bertolissi (Università degli Studi di Padova); Beniamino Caravita di Toritto (Università degli Studi di Roma "La Sapienza"); Marcello Cecchetti (Università degli Studi di Sassari); Vincenzo Cerulli Irelli (Università degli Studi di Roma "La Sapienza"); Marcello Clarich (Università degli Studi di Roma "La Sapienza"); Marco Di Folco (Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"); Mario Gorlani (Università degli Studi di Brescia); Cosimo Pietro Guarini (Università degli Studi di Bari Aldo Moro); Guido Meloni (Università degli Studi del Molise); Gino Scaccia (Università degli Studi di Teramo); Luisa Torchia (Università degli Studi Roma Tre); Claudia Tubertini (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna). (Rin)