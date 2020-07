Nepal: crisi Partito comunista, dirigenti incontrano ambasciatore cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano “The Himalayan Times”, funzionari del ministero degli Esteri nepalese, tra i quali Dinesh Bhattarai, ex ambasciatore presso le Nazioni Unite, hanno espresso dubbi sulla condotta della titolare dell’ambasciata della Cina e ipotizzato la violazione dei protocolli diplomatici standard, che prevedono la presenza di un rappresentante del dicastero. Per il giornale non è difficile immaginare che da parte cinese ci sia stato un tentativo di mediazione e riconciliazione e ciò alimenta dubbi sugli interessi cinesi in questioni interne al partito di governo nepalese. L’analista politico Jay Nishant ha osservato un cambiamento rispetto al passato e sottolineato che fino a poco tempo fa Pechino è stata molto attenta a non prendere iniziative che potessero essere percepite come un’interferenza negli affari di Katmandu. (segue) (Inn)