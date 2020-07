Nepal: crisi Partito comunista, dirigenti incontrano ambasciatore cinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che Hou si confronta con la leadership del Partito comunista del Nepal: a maggio, prima di un’importante riunione della segreteria, ha incontrato i due copresidenti Oli e Dahal, ufficialmente per discutere della situazione della pandemia di coronavirus e di questioni bilaterali, a pochi giorni di distanza da un colloquio telefonico tra i presidenti Xi Jinping e Bhandari. Anche in quel caso, però, secondo la stampa nepalese, la diplomatica cinese è intervenuta nelle questioni del partito, chiedendo ai due politici di mantenerlo unito. Il portavoce dell’ambasciata cinese, Zhang Si, ha spiegato al “Kathmandu Post” che l’ambasciata intrattiene buoni rapporti con i leader nepalesi ed è pronta a scambiare opinioni con loro su questioni di comune interesse. (segue) (Inn)