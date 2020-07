Nepal: crisi Partito comunista, dirigenti incontrano ambasciatore cinese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ncp è nato due anni fa dall’unione tra il Partito comunista marxista-leninista unificato (Uml) di Oli e il Partito comunista - Centro maoista (Cm) di Dahal. Le due formazioni hanno vinto da alleate, dopo aver annunciato la fusione, le elezioni del 2017, le prime dopo la riforma costituzionale del 2015 che ha dato al paese un assetto federale. Insieme hanno ottenuto una larghissima maggioranza parlamentare, di due terzi, e quindi un forte mandato a governare per cinque anni, cosa che non era mai accaduta dopo il ritorno della democrazia. Quelle elezioni erano state seguite con grande interesse proprio per la possibilità dell’avvicinamento di un Nepal a guida comunista alla Cina. Il Nepal ha una lunga storia di alleanza e amicizia con l’India, ma i rapporti indo-nepalesi hanno avuto un picco negativo con la chiusura delle frontiere da parte indiana dopo gli scontri scoppiati nel Nepal in seguito all’approvazione della nuova Costituzione, chiusura che lasciò il paese himalayano senza rifornimenti di carburanti e farmaci. (segue) (Inn)