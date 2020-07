Nepal: crisi Partito comunista, dirigenti incontrano ambasciatore cinese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di fusione del Partito comunista del Nepal non è mai stato davvero completato a causa delle differenze ideologiche non risolte e delle divergenze sull’organizzazione. A ciò si aggiungono i dissapori tra i copresidenti. L’accordo pre-unificazione prevedeva anche l’avvicendamento alla guida del governo, metà legislatura per uno. Nel novembre del 2019, tuttavia, è stato raggiunto un nuovo accordo in base al quale Oli avrebbe guidato l’esecutivo per l’intera durata del mandato quinquennale e Dahal avrebbe guidato il partito come “presidente esecutivo”. Nelle ultime settimane, Dahal ha accusato Oli di non aver rispettato i termini dell’ultimo accordo e ha chiesto il ritorno alla precedente intesa. Il premier, a sua volta, ha accusato soggetti nepalesi e stranieri di complottare contro di lui, facendo riferimento all’India, con cui i rapporti, tornati alla normalità, si sono nuovamente guastati negli ultimi mesi a causa della disputa riguardante i territori di Limpiyadhura, Lipulek e Kalapani, che il governo nepalese ha incluso nella sua nuova carta politica del paese pubblicata a maggio. (segue) (Inn)