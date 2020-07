Nepal: crisi Partito comunista, dirigenti incontrano ambasciatore cinese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osservatori della stampa nepalese hanno attribuito la recente svolta nazionalista di Oli, così come la richiesta di prorogare la sessione parlamentare, proprio alla debolezza della sua posizione al vertice dell’esecutivo e del partito di maggioranza. Il capo del governo è bersaglio di critiche, non solo da parte dell’opposizione, per la sua gestione dell’emergenza sanitaria ed economica dovuta all’epidemia di coronavirus e per altre questioni. Oli e Dahal hanno avuto una serie di faccia a faccia negli ultimi giorni, l’ultimo oggi. Finora non ci sono stati progressi e la riunione del comitato permanente del partito comunista è stata rinviata più volte a causa delle divisioni; dovrebbe tenersi domani, mercoledì 8 luglio. (segue) (Inn)