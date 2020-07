Sanità: Fassina (Leu), sosteniamo lavoratori Umberto I, Regione Lazio eviti sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sosteniamo la mobilitazione dei lavoratori del policlinico Umberto impegnati nella difesa del servizio sanitario, del loro diritto alla sicurezza e di una corretta relazione tra azienda e rappresentanze sindacali". Lo afferma, in una nota, Stefano Fassina deputato Leu. "Dopo l'emergenza Covid, a cui medici, infermieri, dipendenti del Servizio sanitario nazionale hanno risposto con dedizione fino a mettere rischio la propria salute, sono gravi da parte del direttore del policlinico gli atti di imperio, arbitrio e sottovalutazione delle richieste sacrosante arrivate dal personale. Chiediamo - aggiunge Fassina - alla Regione Lazio di intervenire con urgenza per mettere fine allo stato di agitazione e scongiurare uno sciopero che può provocare l'interruzione dei servizi di assistenza ambulatoriale, tra l'altro appena ripristinati dopo il lockdown. Alla direzione dell'Umberto I andrebbe spiegato una volte per tutte che continuare sulla strada del conflitto con lavoratrici e lavoratori porta a sbattere". (Com)