Ue-Nuova Zelanda: oggi prima sessione commissione mista, rafforzare cooperazione su valori condivisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riconoscendo la cooperazione internazionale e la solidarietà come essenziali, gli alti funzionari hanno concordato sull'importanza di un lavoro congiunto per affrontare la pandemia di Covid-19, le sue conseguenze socio-economiche e la ricerca e sviluppo di vaccini e trattamenti da rendere disponibili, accessibili e convenienti per tutti. La delegazione dell'Ue era guidata dalla vicedirettore generale del Dipartimento per l'azione esterna europea dell'Asia e del Pacifico, Paola Pampaloni, mentre la delegazione della Nuova Zelanda era guidata dal vice segretario ad interim del gruppo Europa, Medio Oriente, Africa e Australia del Ministero degli Affari esteri e del commercio, Rob Taylor. (Beb)