Burundi: coronavirus, governo avvia campagna di test di massa

- Il governo del Burundi ha lanciato una campagna di test di massa per il coronavirus, nel quadro della strategia annunciata dal nuovo presidente Evariste Ndayishimiye per combattere la pandemia. Al lancio della campagna, riferisce la stampa locale, molte persone sono state viste indossare la mascherina nelle città, un gesto che finora era insolito. Secondo le autorità, gli operatori sanitari hanno effettuato fino a 640 tamponi al giorno, un record da quando il virus è stato segnalato nel paese. Il ministero della Salute ha annunciato che i test continueranno al fine di fare una fotografia sanitaria del paese. Di recente, il nuovo presidente del Burundi ha annunciato che la pandemia di Covid-19 è ad oggi "il principale nemico del paese". La dichiarazione segna per la prima volta un cambiamento di approccio alla pandemia rispetto alle convinzioni di Nkurunziza, deceduto di recente per un infarto, dopo mesi di diniego e mentre i medici segnalano molti "casi nascosti". Human Rights Watch ha tuttavia ricordato che il generale Évariste Ndayishimiye ha ripetuto per mesi ai burundesi che non avevano nulla da temere perché Dio avrebbe protetto il paese. (segue) (Res)