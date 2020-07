Burundi: coronavirus, governo avvia campagna di test di massa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì scorso, l'organizzazione non governativa Human Rights Watch ha commentato positivamente l'apparente dimostrazione di responsabilità fatta dal neo presidente Ndayishimiye, nell'invitare ad affrontare seriamente la pandemia di coronavirus, esprimendo tuttavia alcune riserve su questo cambio di atteggiamento. Il presidente "sembra prendere sul serio la pandemia e chiedere un'azione importante" per sconfiggerla, ha dichiarato a "Rfi" il responsabile di Hrw per l'Africa centrale Lewis Mudge, sottolineando tuttavia come Ndayishimiye abbia paragonato "le persone che si rifiutano di sottoporsi al test con i maghi", una dichiarazione definita da Mudge come "un elemento di disturbo" oltre che "un'accusa molto pericolosa in Burundi, che in passato ha portato a omicidi". Per Hrw desta anche preoccupazione il fatto che il nuovo capo dello Stato abbia ritenuto "parzialmente responsabili" della cattiva politica governativa a questo proposito i membri della milizia para-militare Imbonerakure, il movimento giovanile del Consiglio nazionale per la difesa della democrazia del Burundi (Cndd-Fdd), il partito cui appartiene Ndayishimiye e apparteneva il predecessore Pierre Nkurunziza. (Res)