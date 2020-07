Russia: Kpmg stima danno da imposta Ue sul carbonio per economia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti della società di revisione Kpmg hanno presentato tre scenari per l'introduzione di una tassa europea sul clima per le merci consegnate dalla Russia. La presentazione è stata resa pubblica in una riunione del gruppo di lavoro del Comitato su ecologia e natura dell'Unione russa degli industriali e degli imprenditori (Rspp), ripresa dall'agenzia "Rbk". Nello scenario di base, l'imposta viene introdotta nel 2025 e si applica solo alle emissioni dirette di gas a effetto serra (direttamente nel processo di produzione). In questo caso, il carico per gli esportatori russi sarà di 33,3 miliardi di euro nel periodo 2025-2030. Nello scenario ottimistico, gli esperti ipotizzano l'introduzione di un'imposta solo nel 2028 che farà valere il principio della differenza tra le emissioni effettive di biossido di carbonio (CO2) dalla produzione di beni e il volume di riferimento nell'Ue. Il carico per i produttori russi in questo caso sarà di 6 miliardi di euro per tre anni (2028-2030). I fornitori di gas, nichel e rame soffriranno più di altri: l'intensità del carbonio dei loro prodotti supera da due a tre volte il benchmark europeo. (segue) (Rum)