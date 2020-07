Russia: Kpmg stima danno da imposta Ue sul carbonio per economia nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio, prodotti petrolchimici, fertilizzanti di cloruro di potassio e altri beni esportati rientra invece pienamente nella norma europea. Nello scenario più negativo, l'imposta potrebbe arrivare a costare ai fornitori 50,6 miliardi di euro entro il 2030. Ciò accadrebbe se la tassa transfrontaliera venisse introdotta già nel 2022 e se si applicasse non solo alle emissioni dirette, ma anche a quelle indirette di CO2, ovvero alle emissioni da fonti appartenenti ad altre società, ma in qualche modo correlate alle attività dell'esportatore. I parametri fiscali che l'Ue potrebbe introdurre per le merci con una grande impronta di carbonio non sono ancora chiari, rappresenta già un problema significativo. Kpmg ha sottolineato come l'Europa rappresenti il più grande mercato di sbocco per molte merci russe, pari al 46 per cento delle esportazioni. Nel 2019, secondo le statistiche del Servizio doganale federale, la Russia ha esportato prodotti per un valore di 189 miliardi di dollari nell'Ue. (Rum)