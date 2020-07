Assicurazioni: Ania, settore ha retto a impatto pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli impatti della pandemia sono subito apparsi molto seri anche per l’industria assicurativa ma, nonostante le indubbie difficoltà, il settore ha retto. Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) alla commissione Finanze della Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui mercati finanziari al servizio della crescita economica. Il settore "ha continuato a svolgere pienamente il suo importante ruolo economico e sociale. Le assicurazioni hanno anche garantito - ha aggiungo Farina - fin dai primi giorni dell’emergenza, significative iniziative a sostegno del sistema sanitario nazionale, della Protezione Civile, delle comunità e del Paese. Come primari investitori istituzionali, le imprese assicuratrici hanno seguito nel corso degli anni, anche in coerenza con il tipo di impegni assunti nei confronti degli assicurati, un asset allocation che ha privilegiato i titoli a reddito fisso, in particolare quelli emessi dallo Stato italiano, pari, nel 2019, a 335 miliardi. Una politica che, tra l’altro, ha contribuito ad attutire le forti turbolenze che si sono verificate nei momenti di crisi sui mercati finanziari, come ad esempio nel 2011-2012", ha spiegato. (segue) (Rin)