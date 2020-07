Assicurazioni: Ania, settore ha retto a impatto pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Farina ha poi aggiunto: "Lo scenario prolungato di bassi tassi di interesse, peraltro, sta spingendo le imprese verso una maggiore diversificazione: è in aumento la quota, sul totale del portafoglio, dei corporate bonds e degli investimenti alternativi. Alla fine del 2019 gli investimenti delle compagnie di assicurazione in obbligazioni societarie e indirette (esclusi gli attivi relativi a polizze linked) erano pari a 186 miliardi, il 25 per cento circa del totale. Oltre 100 miliardi sono rivolti direttamente verso l’economia reale. Sono, invece, ancora contenuti gli acquisti di azioni di società non collegate, così come è ancora limitato l’investimento nelle infrastrutture, che solo di recente ha beneficiato – a particolari condizioni – di una riduzione dei requisiti patrimoniali. Per facilitare l’intervento dell’industria assicurativa in un settore di vitale importanza per il Paese, Ania stessa si è fatta promotrice di un progetto innovativo di investimento in infrastrutture italiane che ha coinvolto tutti gli attori chiave. Dopo il primo closing di 320 milioni di euro lo scorso febbraio, è ora in corso il secondo closing con l’aspettativa di arrivare, se non superare, il target di 500 milioni", ha concluso. (Rin)