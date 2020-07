Infrastrutture: Strada (Lce) su superstrada Magenta/Abbiategrasso, non asfaltare territorio a vocazione agricola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il blocco del Tar deve essere l'occasione per risolvere finalmente i flussi sproporzionati di traffico, ma attenzione all'impatto ambientale: non si può 'asfaltare' un territorio a vocazione agricola". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale dei Lombardi civici europeisti, Elisabetta Strada, a proposito della superstrada Magenta-Abbiategrasso-Vigevano, su cui oggi ha presentato un question time nell'aula di Palazzo Pirelli. "Si tratta di un intervento infrastrutturale avviato con il progetto preliminare presentato da Anas al Cipe nel 2003, rivisto e 'tagliato' varie volte in alcune sue parti nel corso degli anni, e tuttora bloccato, sulla base della sentenza del Tar della Lombardia del 31 gennaio 2020, che ha annullato la delibera del Cipe del 28 febbraio 2018 che stanziava 220 milioni di euro per le opere del primo tratto della Vigevano-Malpensa, a seguito di un ricorso presentato da Città Metropolitana di Milano, Parco Agricolo Sud Milano, Parco del Ticino e comuni di Albairate, Cassinetta di Lugagnano e Boffalora sopra Ticino", ricostruisce Strada. "Questo nuovo stop intervenuto per la sentenza del Tar, a nostro parere - prosegue la consigliera - deve rappresentare un'ottima occasione per realizzare in modo attuale e innovativo gli interventi infrastrutturali finalizzati a risolvere gli annosi 'imbuti stradali' che si creano in una zona a elevata densità di traffico, ma con l'attenzione dovuta ad una zona a forte vocazione agricola, che non può essere semplicemente 'asfaltata'". (segue) (com)