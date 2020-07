Infrastrutture: Strada (Lce) su superstrada Magenta/Abbiategrasso, non asfaltare territorio a vocazione agricola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene - prosegue Strada - aver sentito oggi in aula l'assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi dichiarare che la tratta B 'non è stata stralciata ma rinviata a successiva approvazione' e che è al lavoro 'un tavolo ministeriale con la partecipazione di regione e Città Metropolitana', ma occorre innanzitutto garantire la salvaguardia ambientale e paesaggistica e la tutela del suolo dedicato all'attività economica primaria presente nel territorio dell'Abbiatense/Magentino - l'agricoltura - muovendosi in un'ottica di corretta e moderna politica infrastrutturale per risolvere l'annoso problema di viabilità, legato agli attraversamenti in alcuni centri abitati, che causa flussi di traffico sproporzionati rispetto alla portata, con interventi sulla tratta A - SS 526. E anche sull'altro nodo viabilistico irrisolto, legato alla tratta B - SP 114, che coinvolge migliaia di veicoli che giornalmente raggiungono la città di Milano o lo svincolo per la Tangenziale Ovest". "Servono quindi – conclude la consigliera - iniziative progettuali di riqualifica di quell'asse viario strategico per l'area dell'Abbiatense, che è assolutamente sottodimensionato ed obsoleto da tutti i punti di vista ma, in tutti questi interventi, è sempre fondamentale rispettare e salvaguardare sia l'ambiente che l'economia del territorio". (com)