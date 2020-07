Sanità: assessore Lazio, complimenti a Bambino Gesù per intervento su gemelle siamesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, si complimenta "con l'equipe del Bambino Gesù per l'eccezionale intervento di separazione dei gemelli siamesi Ervina e Prefina. Il Bambino Gesù si conferma eccellenza nella sanità italiana - afferma D'Amato in una nota - ed esempio di grande solidarietà verso le persone più deboli. Senza la sensibilità della presidente Mariella Enoc queste bambine avrebbero sicuramente avuto un percorso diverso". (Com)