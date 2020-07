Ungheria: rifiuti dai paesi confinanti, presidente Ader scrive a omologhi di Ucraina e Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ungherese, Janos Ader, ha scritto ai suoi omologhi ucraini e romeni, rispettivamente Volodymyr Zelensky e Klaus Johannis, lamentandosi delle grandi quantità di bottiglie di plastica e altri rifiuti che arrivano in Ungheria attraverso i fiumi Tisza e Szamos. Ader ha chiesto alle sue controparti di intervenire per convincere le autorità locali ad affrontare la questione. Nella lettera Ader sottolinea che le correnti portano in Ungheria rifiuti potenzialmente pericolosi dal punto di vista sanitario che determinano un impatto negativo su pesca, turismo e vita della fauna selvatica. Il presidente ha osservato che il governo ungherese si è rivolto diverse volte alle autorità dei paesi vicini con scarso successo. "Il problema principale è lo scarico dei rifiuti nelle pianure alluvionali dei fiumi", ha aggiunto il presidente. "Finora quest'anno il fiume Tisza ha portato 2.258 metri cubi di rifiuti solidi e trovo deludente che non si sia ancora intervenuti per bloccare l'inquinamento", ha scritto il presidente ungherese aggiungendo che i rifiuti rappresentano una grave minaccia per il fragile ecosistema dei fiumi. Ader ha aggiunto che questa situazione non è degna degli standard europei.(Vap)