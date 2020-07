Trasporti: Spagna, ministro Abalos presenta linee guida e fondi per rilancio del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti e mobilità devono essere la "chiave della ripresa" in Spagna. Lo ha affermato il ministro dei Trasporti e della Mobilità di Madrid, Jose Luis Ábalos, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, aggiungendo che il piano di rilancio dovrà fondarsi su tre assi. Il primo è garantire la salute dei lavoratori e dei viaggiatori, il secondo, fornire liquidità alle imprese, e il terzo, ridurre gli oneri amministrativi. L'importo delle misure per le imprese private è di 663 milioni di euro, a cui sarà aggiunto un miliardo per aumentare la capacità di indebitamento della rete nazionale ferroviaria spagnola (Renfe) e di 110 miliardi per la società statale delle Infrastrutture e dei trasporti terrestri (Seittsa). A questi fondi, infine, devono essere aggiunti quelli già concessi alla Comunità delle autonomie.(Seb)