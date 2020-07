Migranti: ambasciatore turco Esenli, Idlib va tenuta sotto controllo per impedire flussi in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione a Idlib, nel nord-ovest della Siria, va tenuta sotto controllo per impedire un aumento della pressione migratoria sia sulla Turchia sia verso l’Occidente, soprattutto in direzione dell'Unione europea. Lo ha detto oggi l'ambasciatore di Turchia in Italia, Murat Salim Esenli, nel corso di un'audizione informale di fronte alla Commissione esteri del Senato. Il diplomatico ha affermato che in Siria organizzazioni terroristiche hanno trovato terreno fertile per lanciare attacchi e che la Turchia è determinata nella lotta contro il terrorismo che nel paese vicino ha preso piede. L'ambasciatore ha ribadito l'adesione della Turchia a una soluzione politica per la Siria come da risoluzioni rilevanti delle Nazioni Unite e attraverso le piattaforme di Ginevra e Astana. Esenli ha aggiunto che lo Stato islamico si è reso responsabile di venti attacchi terroristici tra il 2014 e il 2017 in Turchia, causando 309 vittime e 1.338 feriti, mentre il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha causato oltre 40 mila morti dalla fondazione. Commentando le operazioni militari turche in Siria tra il 2017 e il 2019, l'ambasciatore ha sottolineato che queste hanno permesso la liberazione da "elementi terroristici" di vasti territori siriani e hanno permesso a oltre 400 mila siriani di rientrare nelle proprie case. Esenli ha sottolineato che "la Turchia non è e non è mai stata contro i curdi, ma è contro le organizzazioni terroristiche”. Delineando i fini delle operazioni militari turche in Siria, Esenli ha citato la fine delle minacce alla Turchia e la difesa del suo territorio, la preservazione dell'integrità della Siria scongiurando il disegno separatista del Pkk per le regioni nord-orientali, la liberazione della popolazione locale dal terrorismo e la preparazione al rientro volontario degli sfollati siriani. (Res)